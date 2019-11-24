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Протоиерей Смирнов: Геометрия не поможет школьникам стать родителями

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирной считает, что современная школа в РФ не достигает своей главной цели. Священник полагает, что основной задачей школы является подготовка человека к жизни.

При этом геометрия или география главными темами в обучении не являются. Важнее всего, чтобы мальчик вырос отцом, а девочка стала матерью. Протоиерей отметил, что век назад в средней семье на территории России было 8 детей.

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Смирнов также заявил, что слова российского императора Александра III о том, что у России, кроме армии и флота, союзников нет, верны. По мнению Димитрий, таковых у РФ и не будет, а значит, церковь должна воспитывать из каждого российского мальчика воина и отца, сообщает Мойка78.

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