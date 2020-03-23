«Противовирусную» разметку нанесли в супермаркетах Петербурга

В Петербурге в магазинах появилась необычная разметка. Она предназначена для борьбы с распространением коронавируса.

О нанесении уникальной разметки рассказали сами петербуржцы. Они сфотографировали нарисованные красным цветом линии, показывающие, где должны стоять покупатели. Разметка нанесена так, что люди будут располагаться друг от друга на расстоянии не менее метра.

В паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте» появились уточнения. Сообщается, что фото с разметкой сделано в «Детском мире».