На главную Новости мира

«Противовирусную» разметку нанесли в супермаркетах Петербурга

В Петербурге в магазинах появилась необычная разметка. Она предназначена для борьбы с распространением коронавируса.

О нанесении уникальной разметки рассказали сами петербуржцы. Они сфотографировали нарисованные красным цветом линии, показывающие, где должны стоять покупатели. Разметка нанесена так, что люди будут располагаться друг от друга на расстоянии не менее метра.

В паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте» появились уточнения. Сообщается, что фото с разметкой сделано в «Детском мире».

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские аграрии приступили к весенним полевым работам

Новости Рязани
Из 25 районов Рязанской области к весенним полевым работам приступили 20, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. На сегодняшний день подкормлено...
Узнать больше

Запущен портал с полезными во время борьбы с коронавирусом сервисами

Новости Рязани
Минкомсвязь России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний запустили порталы все.онлайн и vseonline.online, на которых собрана информация о цифровых...
Узнать больше

«Мармакс» рассказал о ходе строительства жилого комплекса «Наследие Современности»

Новости Рязани
«Мармакс» рассказал о ходе строительства жилого комплекса «Наследие Современности» «Наследие Современности» — жилой комплекс видовых квартир бизнес-класса в историческом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области 647 человек проверяют на коронавирус

Новости Рязани
Пресс-служба правительства региона опубликовала информацию об эпидемиологической обстановке в Рязанской области. По состоянию на 8.30 понедельника, 23 марта, COVID-2019 выявлен у двух рязанцев.
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Без рубрики
Что произошло в районах Рязанской области на прошлой неделе? Читайте в обзоре событий от РИА «7 новостей». Скопинская межрайонная...
Узнать больше

Свежие данные о коронавирусной инфекции в Рязанской области

Новости Рязани
Коронавирус COVID-2019 выявлен у мужчины, вернувшегося из-за границы, и его жены.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Власти рассказали, сколько готовы потратить на борьбу с COVID-19

Рязанские аграрии приступили к весенним полевым работам

Запущен портал с полезными во время борьбы с коронавирусом сервисами