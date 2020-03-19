Протестующие против строительства Юго-Восточной хорды задержаны в Москве

Полицейские задержали свыше 10 человек – протестующих против строительства Юго-Восточной хорды в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что протестующие не дают проехать технике. Правоохранители разгоняют народ. При этом беспорядки продолжаются.

Напомним, на месте строительства хорды были найдены радиоактивные отходы, которые копились в 50-60-х годах двадцатого века. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, следы загрязнения стройке не мешают. Однако протестующие считают иначе и сообщают, что строительство приведет к заражению прилегающих территорий.