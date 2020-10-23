Прокуратура утвердила обвинение по делу замуровавшей сына в бетон матери

Заместитель прокурора Астраханской области Дмитрий Харитонов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-чиновницы Галины Морозовой, убившей своего сына. Об этом пишет «ГТРК Астрахань».

В марте 2020 года обвиняемая дождалась, пока мальчик уснет. После этого женщина нанесла парню удары острым предметом и гантелью в область головы. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данным следователей, женщина поругалась с сыном из-за того, что мальчик не ночевал дома.

Мать вывезла труп сына и скрыла в подвале дома своей матери, залив в бетон. Неделю назад сообщалось, что Морозова признана вменяемой.