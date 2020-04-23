Пробку из скорых сняли на видео в Махачкале

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В Махачкале (Дагестан) на видео сняли пробку из микроавтобусов скорой помощи. Ролик был снят около Городской клинической больницы и размещен на официальной странице медучреждения в Инстаграме.

При просмотре контента можно заметить сразу пять скорых, стоящих перед воротами ГКБ. Все машины доставили в больницу пациентов глубокой ночью. В одном автомобиле находятся сразу 6 заболевших.

В Сети мнения относительно инцидента разделились. Некоторые пользователи написали, что не верят в подлинность снятого ролика. Другие пожелали здоровья и сил врачам.

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