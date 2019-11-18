Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве 11-месячного ребёнка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения вердикта 31-летнему жителю Каменского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Следствием и судом присяжных установлено, что жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. В мае текущего года рецидивист, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его.



Следствием собраны достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка и не заслуживающим снисхождения. В ближайшее время судом ему будет назначено наказание.

