Пришедшую на работу медсестру в прозрачном костюме и бикини наказали

В областной клинической больнице в Туле к медсестре инфекционного госпиталя решили применить дисциплинарное взыскание в виде замечания. Виной всему неудачный наряд медика. Об этом пишет портал «Тульские Новости».
Сообщается, что девушка появилась перед пациентами в купальнике под прозрачным защитным костюмом. В региональном Минздраве заявили, что она нарушила требования к медицинской одежде.
С персоналом медучреждения также провели разъяснительную беседу.
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