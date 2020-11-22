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Новости мираПроисшествия

Преступник подло убил следователя из-за расследования уголовного дела

Никита Брыкин

Московский областной суд вынес приговор Абдулазизу Абдулазизову, который был признан виновным в убийстве следовательницы Евгении Шишкиной, пишет Readovka.

В октябре 2018 года Шишкина занималась расследованием уголовного дела, фигурантами которого была ОПГ, занимавшаяся мошенничеством. Именно это дело оперативники рассматривали как почву для убийства.

Убийство произошло 10 октября, когда девушка вышла из дома в поселке Архангельское. Она собиралась сесть в авто и поехать на работу. В этот момент злоумышленник выстрелил следовательнице прямо в шею.

Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Выяснилось, что Абдулазизов был лишь исполнителем. Оперативники намерены привлечь к ответственности и заказчика убийства, который скрывается в Грузии.

В январе 2018 года на девушку уже покушались, но тогда ей удалось спрятаться дома.

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