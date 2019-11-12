Премьерный показ Mercedes-Maybach GLS пройдет 21 ноября

Элитный кроссовер Mercedes-Maybach GLS будет показан общественности 21 ноября. Именно на этот день запланирована премьера данной модели. Демонстрировать «немца» будут во время автошоу в Гуанчжоу (Китай)

Согласно предварительным данным, новый Maybach получит эксклюзивную отделку и компоновку салона, в отличие от стандартного Мерседеса GLS (на фотографии). Также новинку оснастят уникальным декором.

Под капотом топ-версии будут работать только самые «необузданные» движки. Для того, чтобы купить Mercedes-Maybach GLS, надо будет накопить минимум 200 тысяч долларов, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю