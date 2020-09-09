Представители концертной индустрии запустили акцию #вернемконцерты

Зрелища, эмоции – это то, что требуется каждому!

Это наша жизнь!

Каждое зрелищное мероприятие – это огромный труд многих людей: организаторы, артисты, музыканты, танцоры, техники, продакшн, концертные залы, билетные операторы и многие другие.

Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью.

При этом переполнены метро, отели, рестораны, пляжи, набережные. Люди собираются стихийно, неорганизованно. Так больше продолжаться не может.

Мы-профессионалы. Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия.

Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия концертной индустрии уже сейчас, иначе концертную индустрию ждёт крах.

Сохраните индустрию и сотни тысяч рабочих мест!