Празднующие День ВДВ устроили стрельбу в Московской области

В Московской области праздновавшие День ВДВ мужчины в тельняшках устроили стрельбу на улице. Они палили из оружия, похожего на автомат.

При просмотре можно заметить, как один из праздновавших взял в руки автомат и начал стрелять из оружия в воздух. Никто не пострадал, однако в непосредственной близости от мужчин гуляли люди, проходила женщина с коляской.

По факту инцидента ведется проверка, выясняются подробности ЧП. Устанавливается, где именно велась съемка и стрельба, пишет РЕН ТВ.