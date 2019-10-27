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Пожар после ДТП на «Коле»: погибли двое

26 октября в Карелии столкнулись две легковушки. Смертельная авария произошла на территории Медвежьегорского района в 18:50. После ДТП случился пожар.

Известно, что участниками жесткого столкновения на 583-м километре автодороги Р-21 «Кола» стали Daewoo Nexia и Renault Duster. По предварительным данным, виновником лобового столкновения стал 20-летний парень, который управлял седаном. Он совершил выезд на полосу для встречных авто и протаранил французский кроссовер под управлением 54-летнего водителя.

В результате мощнейшего удара «Нексия» вспыхнула. Молодой автомобилист и 62-летняя пассажирка Renault погибли на месте ДТП до прибытия врачей. Водитель паркетника и 62-летний пассажир данной машины срочно отвезены в медучреждение. По факту улчившегося начато расследование, сообщает КарелИнформ.

Фото: УГИБДД по РК

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