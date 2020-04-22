Появилось видео задержания парня, готовившего теракт в школе

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ФСБ поделилась кадрами задержания 19-летнего парня, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюмени. Об этом пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что у молодого человека изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи. Кроме того, у него была инструкция по изготовлению самодельной взрывчатки.

Злоумышленник признался, что действительно планировал совершить преступление. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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