Появилось видео задержания парня, готовившего теракт в школе

ФСБ поделилась кадрами задержания 19-летнего парня, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюмени. Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что у молодого человека изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи. Кроме того, у него была инструкция по изготовлению самодельной взрывчатки.
Злоумышленник признался, что действительно планировал совершить преступление. В его отношении возбуждено уголовное дело.
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