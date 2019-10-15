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Появились кадры с места убийства молодой мамы в Екатеринбурге

Следственный комитет России опубликовал ролик, записанный на месте убийства 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

На видео один из подозреваемых демонстрирует правоохранителям, как он вытащил тело девушки из машины. В ходе допроса он признался, что злоумышленники хотели отнять автомобиль. Выяснилось, что они планировали убить девушку с самого начала.

Напомним, что девушка пропала несколькими днями ранее: она отправилась показывать свое авто Audi Q5 потенциальному покупателю и не вернулась домой. Вскоре были задержаны двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения.

Ранее СК сообщил о задержании в Челябинске троих подозреваемых в убийстве девушки. Ими оказались, а также женщина 1988 года рождения. В ближайшее время им должны предъявить обвинение. Покойная воспитывала девятилетнюю дочь.

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