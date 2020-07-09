Потоп в Рузе: дома смыло, дороги «уплыли»

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Два частных дома и хозпостройка были смыты потоком воды в Рузе на территории Московской области. К таким последствиям привели нашествие непогоды и последовавшее за ним разрушение дамбы с выходом реки из русла.

Неожиданный разлив произошел на реке Городенка. Именно она затопила 29 приусадебных участков вместе с домами. Эвакуировать пришлось свыше 50 жителей Рузы. На некоторых улицах перестали подавать электричество и газ.

Кроме того, паводок размыл несколько рузских дорог. Размыты дороги и в шести деревнях – в Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода и Борзецово, сообщают Вести.