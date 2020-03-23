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Последние минуты жизни водителя засняли на камеру в Геленджике

Один из жителей Геленджика заснял на видео странные маневры водителя Toyota Camry. Ролик оказался в распоряжении издания «Регион Онлайн».

На кадрах можно заметить, что белый седан несколько раз проезжает по встречной полосе, виляя и пересекая двойную сплошную линию разметки. При этом японская иномарка едва-едва разъезжается со встречными автомобилями.

По данным знакомых с ситуацией источников, водитель, управлявший Камри, резко почувствовал себя плохо. Причиной такого состояния стал инсульт. После этого он перестал контролировать ситуацию на дороге. Итогом пируэтов стало столкновение с отбойником. Мужчина умер в машине скорой помощи.

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