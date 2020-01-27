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Полиция: ученики школы в Костромской области готовили «скулшутинг»

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по Костромской области при содействии органов региональной власти получили информацию о 15 летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями. Школьник постил у себя на страничке запрещенные материалы и явно проявлял интерес к движению колумбайна. Об этом сообщил сайт регионального УМВД. 

Дальнейшая проверка показала, что подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми всерьез обсуждал проведение акции «скулшутинга» в «родной» школе. Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам. Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета.

В настоящее время все участники группы установлены, в ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся в этом году акции. Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы. Аналогичная работа проводится и в образовательном учреждении с целью установления причин, способствующих формированию подобных идей у учащихся школы.

Правоохранители обращают внимание родителей на необходимость организации досуга своих детей, участия в их школьной и внеклассной жизни, а также рекомендуют проявлять интерес к увлечениям своих подопечных, в том числе в сети Интернет.

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