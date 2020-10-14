Полицейский убил любовника–трансгендера в Новосибирской области

Портал «КП» поделился жуткими подробностями убийства трансгендера в деревне Бурмистрово Новосибирской области.

По предварительной версии, с ним расправился любовник-полицейский, с которым они встречались несколько месяцев.

«Встречались они не сильно давно, но Виктория у него иногда ночевала. Какие там у них были конкретно отношения, я не знаю. Свечку не держал», – рассказал знакомый убитой.

По версии следствия, страж порядка сильно поругался с трансгендером и устроил сцену ревности. Когда девушка отказалась показывать свои переписки в телефоне, полицейский накинулся на свою любимую с кулаками.

Во время потасовки злоумышленник схватил сожительницу за шею и задушил. Убийца отрезал указательный палец жертве, чтобы разблокировать смартфон. Осознав случившееся, сержант решил замести следы и спрятать тело. Он погрузил труп на тележку и вывез в поле, расположенное в километре от деревни, где его закопал.

На допросах мужчина сознался и показал, где спрятал тело любовницы. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и заключить под стражу.

МВД заявили, что после случившегося мужчину, который работал постовым с октября прошлого года, уволили.