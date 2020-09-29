«Полицейский» похитил подростка и вымогал деньги у его родителей

Возбуждено уголовное дело против жителя Калининграда за похищение человека. Об этом пишет «КП».

По версии следствия, в августе 24-летний злоумышленник подошел к 17-летнему подростку, представился сотрудником полиции и сообщил ему, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков. Лжеполицейский надел на мальчика наручники, усадил в машину и удерживал в течение часа.

После этого злоумышленник стал требовать у его родителей передать ему сто тысяч рублей взамен на то, чтобы якобы не привлекал их сына к уголовной ответственности.

Мужчину задержали, когда отец подростка передал ему часть требуемой суммы. Лжеполицейский допрошен, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.