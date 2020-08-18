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Новости мираПроисшествия

Полицейский-наркоман из Сургута изнасиловал школьницу и опубликовал фото в сети

Иван Федоров

В Сургуте закончено расследование уголовного деда об изнасиловании. Преступником оказался 27-летний полицейский-водитель. Жертвой была 15-летняя ученица школы. Известно, что злоумышленник синтетические наркотики.

ЧП произошло в декабре 2018 года, когда правоохранитель напоил потерпевшую неизвестным химическим веществом. После этого пострадавшая впала в глубокий медикаментозный сон. Тогда преступник надругался над ней и сделал фотографии голой школьницы. Позднее снимки были опубликованы в Сети, сообщает РЕН ТВ.

В ходе расследования по факту изнасилования было установлено, что на счету насильника данный эпизод был не единственным. Летом минувшего года правоохранитель встретился с тремя знакомыми и снял секс с ними на видео, которое было также размещено в интернете.

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Обвиняемого хотели отправлять на психиатрическую экспертизу. По словам приятелей, он был наркоманом и находился под действием запрещенных веществ, когда насиловал школьницу.

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