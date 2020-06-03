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Полчище таксистов устроило разборку в Москве

Алексей Агеев
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Таксисты устроили массовое побоище в Москве. 30 мая район Бирюлево был занят примерно 70 водителями на 25 машинах, которые собрались на Булатниковской улице, чтобы выяснить отношения.

Момент драки был заснят на видео и размещен в соцсети ВКонтакте. По комментариям пользователей Сети можно понять, что таксисты постоянно собираются на данной точке, чтобы устроить передел района.

В конце видео можно заметить, что устроивших разборки таксистов разогнали правоохранители. Им пришлось догонять шоферов, убегавших с места драки, пишут Вести.

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