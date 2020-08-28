«Пойдем со мной на ринг»: мужчина устроил дебош на борту самолета в Москву

Портал «Kazan First» рассказал о мужчине, который устроил дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту «Нижнекамск – Москва».

Сообщается, что мужчина кричал на бортпроводников, требуя еду, угрожал экипажу, цитируя Конституцию. Буйного пассажира в аэропорту встречали полицейские. Однако он отказывался предоставить им паспорт, объясняя это тем, что правоохранители могут быть актерами, а их документы и форма – поддельными.

«Пойдем со мной на ринг. Это типа дуэль. Пускай Путин лично придет, я вам не верю»,– заявил мужчина.

Сотрудники транспортной полиции доставили 37-летнего пассажира в дежурную часть, где составили протокол за мелкое хулиганство.