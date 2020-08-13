Похудевшая Семенович в купальнике поразила фанатов

Певица Анна Семенович всегда обладала прекрасной фигурой, которой восхищала всех мужчин. Однако по словам самой звезды, ей очень тяжело держать фигуру в отличном состоянии, потому что каждый съеденный кусочек вкусностей становится лишним набранным килограммом.

Недавно знаменитость похудела и выложила в Инстаграме фото после процесса сгона веса. Публикация взбудоражила поклонников Анны, вызвав бурю восхищенных комментариев.

На фото Семенович позировала в синем купальнике, который ярко подчеркнул ее талию и огромную красивую грудь. Кроме того, на фотографиях можно заметить подтянутость тела певицы.

Реклама ‡агрузка...

Фанаты звезды остались в восторге от ее внешних преобразований. Они написали множество комплиментов Анне, сообщает Городовой.