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Погоня полицейских за мужчиной без маски попала на видео

Никита Брыкин
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В Дятьково Брянской области произошел инцидент с участием полицейских и местного жителя. Об этом пишет портал «Discover24».

Сообщается, что трое сотрудников полиции заметили нарушителя, который находился на улице без маски. Они подошли поговорить с мужчиной. Спустя несколько секунд он вырывается и бросается наутек.

На кадрах видно, как стражи порядка бегут за ним, однако вскоре один из них «сходит с дистанции». Чем дело закончилось, на видео не понять.

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