Погиб актёр Максим Парфёнов

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В Москве при падении с 11-го этажа погиб артист Максим Парфёнов. Об этом сообщает «КП».

ЧП случилось рано утром у одного из домов на 2-й Пугачёвской улице в Москве. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть 40-летнего мужчины. По данным полиции, он выпал из окна своей квартиры.

Парфёнов работал в балете Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева. Также он был хореографом, преподавал современные танцы.

Следователи изучают лекарства, которые были найдены в квартире артиста. Близкие отзываются о нём как о весёлом и счастливом человеке.