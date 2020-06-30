Погиб актёр Максим Парфёнов

В Москве при падении с 11-го этажа погиб артист Максим Парфёнов. Об этом сообщает «КП».
ЧП случилось рано утром у одного из домов на 2-й Пугачёвской улице в Москве. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть 40-летнего мужчины. По данным полиции, он выпал из окна своей квартиры.
Парфёнов работал в балете Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева. Также он был хореографом, преподавал современные танцы.
Следователи изучают лекарства, которые были найдены в квартире артиста. Близкие отзываются о нём как о весёлом и счастливом человеке.
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