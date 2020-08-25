Подтопление произошло после ливня в Дагестане

Населенный пункт Сиртыч на территории республики Дагестан затопило после сильнейшего ливня. О происшествии стало известно после сообщений местных жителей.

По их словам, на республику обрушился сильный дождь с градом. После этого в селе было замечено подтопление. Последствия непогоды засняли на видео. Кадры с места событий оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

При просмотре можно заметить, как по населенному пункту текут обширные потоки воды, превратившиеся в реку. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.