Подросток зарезал знакомую и спрятал тело в кустах под Пензой

В Пензенской области 15-летнего местного жителя подозревают в убийстве 17-летней знакомой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 2 ноября. По словам матери погибшей, ночью девочка встречалась с молодым человеком в селе Бессоновке. Уже днем полиция обнаружила ее изрезанное тело рядом с железной дорогой.

Правоохранители задержали подростка. Он заявил, что во время выяснения отношений нанес девочке несколько ударов ножом, после чего оттащил тело в кусты, прикрыв фрагментом листа ДСП.

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По месту жительства несовершеннолетнего нашли нож и личные вещи потерпевшей, которые подозреваемый взял с собой с места преступления.