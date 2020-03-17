Подросток брызнул в лицо полицейскому уксусной кислотой в Омске

Возбуждено дело в отношении 17-летнего юноши, который брызнул в лицо полицейскому уксусной кислотой во время задержания в Омске. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 14 марта подросток самовольно покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Его объявили в розыск. Во время задержания одного из жилых домов беглец брызнул полицейскому в лицо из распылителя уксусной кислотой, после чего убежал.

Страж порядка получил ожог роговицы глаза. Вскоре злоумышленник был задержан. Ему грозит до 10 лет заключения.