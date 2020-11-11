Подростки жестоко избили друга во время застолья в Коми

В Коми возбуждено уголовное дело против подростков, которые избили своего 18-летнего друга во время застолья. Телеканал РЕН ТВ поделился видео с места случившегося.

На кадрах видно, что неадекватные молодые люди сбрасывают юношу со стула, после чего начинают бить жертву ногами и руками. Затем один из злоумышленников прыгает на голову жертве.

Парень встал и попытается защититься, однако его снова повалили на пол и продолжили избивать. Все это происходит на глазах девушки, которая в истерике умоляет извергов остановиться.

Врачи диагностировали потерпевшему сотрясение головного мозга, двойной перелом челюсти и сильные ушибы. Подросткам теперь грозит реальный срок.