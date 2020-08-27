Подростки сбросили на девушку коктейль Молотова в Краснодаре

Проводится проверка по факту инцидента, который произошел на улице Героя Аверкиева в Краснодаре, пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Сообщается, что неизвестные сбросили из окна многоэтажного дома бутылку с зажигательной смесью и едва не травмировали девушку. На кадрах видно, как Молотова пролетает буквально в полуметре от местной жительницы. Бутылка с пламенем упала между припаркованными автомобилями. Пострадавших нет.

По предварительной информации, к инциденту причастны подростки. Кроме того, хулиганы плевали в прохожих.