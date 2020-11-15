Подростки избили и изнасиловали мальчика из-за денег в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении и вымогательстве после публикации резонансного видео из Ульяновска, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще в середине сентября, однако шокирующие кадры появились в соцсетях только сейчас.

Отмечается, что группа подростков надругалась над девятиклассником и сняли это на видео. Так, молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет вымогали у своей жертвы деньги. Они избили школьника и изнасиловали его.

Планируется проверка деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.