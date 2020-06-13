Суббота, 13 июня, 2020
13.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Подполковник ФСИН предсказал судьбу Ефремова в колонии

Никита Брыкин
-

Актера Михаила Ефремова могут отправить в колонию-поселение либо в лагерь общего режима. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко.

В первом случае можно снимать для себя квартиру и «ходить на работу» в колонию. Для этого необходимо разрешение администрации. В лагере же актеру придется жить с отрядом, в бараке.

Шутко предполагает, что Ефремов в силу возраста не будет «пахать» или «валить лес», но отметил, что наркотики — это серьезное обстоятельство.

Кроме того, он рассказал, что к известным людям в колониях относятся с большим вниманием — сотрудники следят, чтобы их «не обижали». При этом подполковник не исключает, что у Ефремова могут возникнуть проблемы с другими осужденными.

«Если начнет себя с людьми вести неправильно, «сотоварищи» могут пару раз его в парашу головой окунуть, чтобы понимал, где находится. При ровном поведении ему ничего не грозит», — заключил Шутко.

В понедельник в центре Москвы произошла авария с участием Ефремова. Погиб один человек. Актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани сбили мотоциклиста

Новости Рязани
Вечером в пятницу, 12 июня, на улице Есенина в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Информация об этом появилась в паблике Подслушано...
Узнать больше

В массовом ДТП в Михайловском районе погиб человек

Новости Рязани
В результате ДТП с участием трёх автомобилей в Михайловском районе погиб человек. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». Массовое...
Узнать больше

Михаил Ефремов: Я не знаю, как дальше жить

Новости Рязани
Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Ефремов говорит, что четыре дня не знал, что сказать. Да и сейчас не знает.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Михаил Ефремов: Я не знаю, как дальше жить

Новости Рязани
Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Ефремов говорит, что четыре дня не знал, что сказать. Да и сейчас не знает.
Узнать больше

Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

Новости Рязани
Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Рязанской области ориентировочно начнётся с 18 июня. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

Руководители ТЦ Рязани написали открытое письмо губернатору Николаю Любимову

Новости Рязани
Руководители торговых центров Рязани написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Текст обращения поступил в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Акценты
Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.  В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали...
Узнать больше

Как спасти огород от жары

Акценты
Садоводам и огородникам в этом сезоне не позавидуешь – то за день выпадает месячная норма осадков и смывает грядки, то на смену...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+