Подполковник ФСИН предсказал судьбу Ефремова в колонии

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Актера Михаила Ефремова могут отправить в колонию-поселение либо в лагерь общего режима. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко.

В первом случае можно снимать для себя квартиру и «ходить на работу» в колонию. Для этого необходимо разрешение администрации. В лагере же актеру придется жить с отрядом, в бараке.

Шутко предполагает, что Ефремов в силу возраста не будет «пахать» или «валить лес», но отметил, что наркотики — это серьезное обстоятельство.

Кроме того, он рассказал, что к известным людям в колониях относятся с большим вниманием — сотрудники следят, чтобы их «не обижали». При этом подполковник не исключает, что у Ефремова могут возникнуть проблемы с другими осужденными.

«Если начнет себя с людьми вести неправильно, «сотоварищи» могут пару раз его в парашу головой окунуть, чтобы понимал, где находится. При ровном поведении ему ничего не грозит», — заключил Шутко.

В понедельник в центре Москвы произошла авария с участием Ефремова. Погиб один человек. Актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.