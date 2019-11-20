Под Воронежем пьяный врач не смогла сделать рентген ребенку со сломанными руками

Рентгенолог была застигнута в состоянии алкогольного опьянения на своем рабочем месте. ЧП случилось в Семилукской районной больнице.

Пациенты засняли на видео медика в неадекватном состоянии. Сообщается, что специалист не смогла сделать рентген ребенку, у которого сломаны обе руки. При этом на видео можно заметить, что врач даже не может пошевелиться. Сидя на кушетке, женщина не реагирует на претензии со стороны родителей больного ребенка, сообщают Вести Воронеж.

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Известно, что доктор уже отстранена от работы из-за данного инцидента. При этом пострадавшим от бездействия медика людям уже принесли извинения. При этом медэкспертиза уже подтвердила наличие алкогольного опьянения у специалиста в момент нахождения на работе. По словам главного врача больницы, ранее такого с женщиной не случалось, но от увольнения ее это не спасет.

Видео: Вести