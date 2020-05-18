Под Вологдой мужчина убил пенсионера из-за машины

34-летний житель Вологодского региона будет осужден за совершение убийства с особой жестокостью. ЧП произошло летом 2019 года.
Обвиняемый поругался с 62-летним мужчиной из-за повреждения автомобиля 34-летнего гражданина. Ругань переросла в драку. В конечном счете более молодой мужчина избил своего оппонента. Затем он затащил пенсионера в машину и поджег.
Потерпевший сгорел заживо. Теперь 34-летнего мужчину ждет суд, сообщает Регион Онлайн.
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