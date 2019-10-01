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Под Тверью рухнул храм Николая Чудотворца

В населенном пункте Ранцево Селижаровского района Тверской области разрушился храм Николая Чудотворца. Здание утрачено окончательно и может лишь быть заменено наовделом. Информация о происшествии появилась в паблике «Подслушано в Селижарово».

Отметим, что церковь построили в селе в 1887 году. Во время существования СССР храм был предан забвению. После разрушения Советского Союза постройку так и не восстановили, иконы и роспись храма также не спасли.

Несмотря на то, что храм Николая Чудотворца не был памятником архитектуры и истории, он являлся образцом церковного деревянного зодчества XIX-XX веков. По мнению искусствоведов, внутренние своды, покрытые росписями с «Небесами» те, что были в Никольской церкви, были очень редким явлением для храмов Центральной России. Храм был возведен в виде пятиглавого кубического четверика, завершенного невысоким шатром и пятиглавием, сообщает ТВ Тверь.

Фото: sobory.ru, Подслушано в Селижарово

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