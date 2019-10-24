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Под Тверью из-за пьяной автоледи пострадали две девушки

23 октября на территории города Ржева (Тверская область) случилась авария, в которой пострадали две девушки. Виновницей ДТП на улице Разина стала 20-летняя автоледи.

По данным сотрудников ГИБДД, примерно в 23:40 молодая автомобилистка, управляя хэтчбеком ВАЗ-2114, ехала по дороге от Советской площади в сторону улицы Марата. Будучи пьяной, девушка потеряла контроль над машиной, после чего транспортное средство протаранило ограждение из бетона.

В итоге травмы получили две пассажирки Лады Самары – 16-летняя и 20-летняя девушки. Несовершеннолетнюю потерпевшую пришлось доставить в больницу. Позднее стало известно, что виновница ДТП прав на управление ТС не имела, кроме того, у нее отсутствовала страховка на автомобиль, сообщает ТИА.

Фото: ТИА

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