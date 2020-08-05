Под Саратовом собака выдрала кусок мяса из тела ребёнка

Собака породы алабай набросилась на трехлетнего ребёнка в Вольске Саратовской области. Мать потерпевшего показала результаты нападения и сообщила, что ее сын серьезно пострадал.

На фотографиях, сделанных после нападения соседской собаки на ребёнка, можно заметить крупную и глубокую рану, а также другие повреждения. Уточняется, что пёс выдрал кусок кожи с бедра мальчика.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент случился 2 августа, когда потерпевший ребёнок гулял вместе с друзьями. Он подошёл к соседскому забору, и соседи решили отпугнуть его с помощью собаки.

Полицейские уже знают о ЧП. Однако данных о том, что пса специально натравили на ребёнка, пока нет.