Под Ростовом нашли мёртвой бывшую главврача поликлиники, обвинённая в контрабанде

Под Ростовом мёртвой найдена Наталья Кравченко. Её тело обнаружил сын в собственном особняке.
Большой Ростов пишет, что причина смерти Кравченко пока не установлена. Женщине было 60 лет.
Наталья Кравченко занимала должность главврача детской поликлиники №10. Также она была избрана депутатом Заксобрания Ростовской области. В 2016 году экс-чиновницу обвинили в контрабанде. Согласно материалам уголовного дела, она пыталась провести в Россию 17 огранённых алмазов массой больше 18 карат. В 2017 году её приговорили к 3 годам исправительной колонии.
В 2019 году женщина стала выходить в соцсети и рассказывать о том, что перевозила драгоценности для представителей ростовской элиты.
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