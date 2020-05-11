Под Омском жестоко убили ветерана войны

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В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летний ветеран Великой Отечественной войны был убит в результате бытового конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 6 мая. Сообщается, что злоумышленником оказался 65-летний местный житель. По предварительной версии, он пришел в гости к знакомому ветерану. Из-за личной неприязни мужчины поссорились. В результате злоумышленник несколько раз ударил пенсионера кухонным ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все причины случившегося.

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