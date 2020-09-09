Под Новосибирском гастарбайтеры до кровопролития избивали китайцев

Шестеро граждан Узбекистана предстанут перед судом за жестокое издевательство над китайцами в Новосибирской области. Об этом пишет портал «Om1.ru».

В ночь на 24 июля прошлого года рядом с садовым обществом «Рябина» в Ордынском районе злоумышленники совершили разбойное нападение на двух граждан Китая. Потерпевшим нанесен ущерб 1,3 миллиона рублей.

Месяц спустя на территории тепличного комплекса в Искитимском районе эти же подозреваемые напали на шестерых китайцев, причинив им ущерб в 400 000 рублей.

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Один из граждан КНР умер от колюще-резанных ранений. Остальные были тяжело травмированы. Уголовное дело передано в суд.