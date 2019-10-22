Под Красноярском нашли еще один нелегальный прииск

Еще одна золотодобывающая фирма, работавшая с нарушениями, обнаружена на территории Красноярского края. Об этом сообщили сотрудники природоохранной прокуратуры.

Сообщается, что нелегальный золотой прииск называется «Прииск Дражный». Он располагается в Северо-Енисейском районе. Специалисты проверили реки Енашимо и Еруда, где ведется добыча золота. Там нашли превышение концентрации марганца, меди, железа и цинка. Известно, что в реки сбрасывались неотфильтрованные сточные воды.

Кроме того, разрешений на использование некоторых водных частей разрешения у золотодобытчиков отсутствовали. Теперь добытчикам грозит штрафная санкция в размере 300 тысяч рублей, сообщает ТВК.

Фото: ТВК