Под Калугой парень чуть не убил приятеля при девушках

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22-летний парень едва не погиб, будучи в гостях у своего 23-летнего приятеля. ЧП случилось 4 апреля в Боровском районе Калужской области.

Как полагают полицейские, несколько молодых людей были в гостях у подозреваемого. Во время визита парни поругались, во время ссоры 23-летний калужанин набросился с ножом в руках на 22-летнего оппонента и как минимум восемь раз ранил его. Удары были нанесены в грудь и шею. Все это случилось на глазах у присутствовавших рядом девушек.

Пострадавший получил тяжелейшие повреждения, однако врачи сумели спасти ему жизнь. По факту инцидента заведено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека, сообщает РЕН ТВ.