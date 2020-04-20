Под Иваново угрожают сжечь больную COVID-19 семью

Жители Заволжска (Ивановская область) угрожают сжечь жилье и автомобиль семьи, зараженной коронавирусом. Как сообщает Регион Онлайн, жена и дочь заразились от мужчины, работавшего вахтой в столице.
Гражданин заболел сперва сам, однако легкие проверить не имел возможности. При этом ранее у него имелись проблемы с ними. По словам жены заболевшего, земляки узнали о COVID-19 и стали относиться к семье, «как к зараженным «чумкой». Женщина утверждает, что им заявили, что при выходе из дома их «разорвут и изобьют».
Жительница Заволжска уточнила, что неизвестные стали угрожать тем, что сожгут автомобиль семьи или квартиру, в которой они живут. Родственника заболевших выгнали с работы (он был грузчиком).
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