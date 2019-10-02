Под Брянском родители изнасиловали дочь и позвали друзей на «пир»

В Мглинском районе Брянского региона родители-изверги надругались над собственной дочерью. Действие совершалось «при помощи» друзей.

Известно, что четыре взрослых человека, в числе которых были отец и мать потерпевшей, осуществили изнасилование несовершеннолетней девочки. Ребенку на момент зверства не исполнилось даже 14 лет. Отмечается, что папаша особенно «отличился». Он жесктоко издевался над девочкой и бил ее.

Кроме того, установлено, что родители ребенка причиняли ему тяжелые физические и психические страдания. Суд над мужчиной и женщиной будет проходить 4 октября, сообщает Вологда Поиск.