На главную Новости мира Под Брянском родители изнасиловали дочь и позвали друзей на «пир»
Новости мираПроисшествия

Под Брянском родители изнасиловали дочь и позвали друзей на «пир»

В Мглинском районе Брянского региона родители-изверги надругались над собственной дочерью. Действие совершалось «при помощи» друзей.

Известно, что четыре взрослых человека, в числе которых были отец и мать потерпевшей, осуществили изнасилование несовершеннолетней девочки. Ребенку на момент зверства не исполнилось даже 14 лет. Отмечается, что папаша особенно «отличился». Он жесктоко издевался над девочкой и бил ее.

Кроме того, установлено, что родители ребенка причиняли ему тяжелые физические и психические страдания. Суд над мужчиной и женщиной будет проходить 4 октября, сообщает Вологда Поиск.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Люди пострадали в результате переворота авто в Ульяновске (видео)

Пожар унес жизнь жительницы Липецка

Под Смоленском столкнулись поезд и авто: погибли двое