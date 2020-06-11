Под Архангельском мужчина сжег заживо любовника сожительницы

-

8 июня спасатели потушили пожар в Архангельской области. Горела баня в одном из сел. После ликвидации возгорания на территории постройки был найден труп мужчины.

После проведения расследования стало ясно: причиной ЧП стал поджог. Подозреваемым в совершении злостного деяния стал местный житель. Он на допросе сообщил, что долго испытывал личную неприязнь к погибшему.

Пока обвиняемый отбывал срок в колонии, погибший жил с его возлюбленной. Жестокий 28-летний мужчина придумал, как отомстить сопернику. Он поджег бересту в бане и закрыл выход. Так потерпевший погиб, сообщает Регион Онлайн.