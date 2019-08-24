На главную Новости мира Под Архангельском дом загорелся от удара молнии: внутри был ребенок
Новости мираПроисшествия

Под Архангельском дом загорелся от удара молнии: внутри был ребенок

22 августа на Архангельск обрушилась гроза. В Черной Курье молния ударила в частный деревянный дом, возведенный в 2015 году.

Удар молнии пришелся в наружную антенну для приема интернет-сигнала. Кабель провел разряд до приемника, который был включен сеть. На мансарде из розетки посыпали искры. В момент ЧП в доме был 11-летний мальчик – сын владельцев дома. Ребенок обесточил дом, а также сообщил о происшествии своим родителям. Взрослые почти мгновенно оказались дома. В это время в доме пахло жженой проводкой. Родители мальчика стали осматривать первый этаж, когда мансарда начала дымиться.

Ликвидировать возгорание на ранней стадии не вышло, пришлось вызвать огнеборцев. Семья самостоятельно покинула дом и не получила никаких повреждений. Прибывшие специалисты сумели спасти здание от полного сгорания. Однако оба этажа получили повреждения от огня, сообщает Правда севера.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На ретро-фестивале рязанцы отправились «Назад в 90-е»

Заместитель главы администрации Тамбова погиб в Рязанской области

Цветы учителю. Дарить или нет? Какие и сколько?

В Рязани провели опрос: может ли один родитель воспитать счастливого ребёнка

С добрым утром! Обзор новостей за 23 августа

В Сасове отметили День флага

Курсанты академии ФСИН провели познавательный праздник для дошкольников

В Рязанской области состоится «Ночь кино»

В Рязань прибудет теплоход с ведущими медиками страны

В рязанском Лесопарке отметили День флага

Участок обхода Михайлова отремонтируют за федеральные деньги

В Рязани обнаружили «дом с привидениями»

Елена Сорокина встретилась с активистами ТОС

В Рязани запретят поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова

В Рязани отец оставил младенца в машине в жару

В Скопинском районе прошла акция «Открытка шахтёру»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Астрахани день защиты детей отпраздновали танцами на пилоне

В Ростове за 15 млн продают исцеляющую от похмелья кошку

Насколько безопасно безалкогольное пиво