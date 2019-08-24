Под Архангельском дом загорелся от удара молнии: внутри был ребенок

22 августа на Архангельск обрушилась гроза. В Черной Курье молния ударила в частный деревянный дом, возведенный в 2015 году.

Удар молнии пришелся в наружную антенну для приема интернет-сигнала. Кабель провел разряд до приемника, который был включен сеть. На мансарде из розетки посыпали искры. В момент ЧП в доме был 11-летний мальчик – сын владельцев дома. Ребенок обесточил дом, а также сообщил о происшествии своим родителям. Взрослые почти мгновенно оказались дома. В это время в доме пахло жженой проводкой. Родители мальчика стали осматривать первый этаж, когда мансарда начала дымиться.

Ликвидировать возгорание на ранней стадии не вышло, пришлось вызвать огнеборцев. Семья самостоятельно покинула дом и не получила никаких повреждений. Прибывшие специалисты сумели спасти здание от полного сгорания. Однако оба этажа получили повреждения от огня, сообщает Правда севера.