Племянница погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о трагедии

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Водитель фургона Сергей Захаров, скончавшийся в московской больнице после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, был отцом двоих детей и работал курьером. Об этом пишет Лайф со ссылкой на племянницу погибшего Ксению.

ДТП произошло накануне вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, которым управлял Ефремов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Пострадавший водитель скончался из-за обильного кровоизлияния. Возбуждено уголовное дело.

«Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала», – отметила Ксения.

Родственница погибшего надеется, что виновнику аварии «не удастся откупиться».

«То, что сделал Ефремов — это самое настоящее преднамеренное убийство!» — считает она.