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Пилот мотопараплана едва не разбился о грузовик под Муромом

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26 апреля пилот мотопараплана исполнил опасные воздушные трюки около города Мурома (Владимирская область). «Пируэты» планериста были засняты на видео одним из автолюбителей.

При просмотре ролика можно заметить, как мотопараплан кружил над объездной дорогой города Мурома. Кроме того, пилот летального судна успел даже приземлиться на трассу. В это время по ней двигались автомобили. Пока пилот катился по асфальту, его машина выехала на встречку, по которой двигалась фура.

Планерист был вынужден срочно взлететь, чтобы избежать столкновения с грузовиком. К счастью, трагических последствий удалось избежать, сообщают Вести.

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