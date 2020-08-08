Петербуржцы унизили, избили и обстреляли нигерийцев из-за цвета кожи

Калининский районный суд вынес приговор двум мужчинам в Петербурге, которые на почве расовой нетерпимости избили, обстреляли перцовым газом и оскорбили двух граждан Нигерии, пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью первого марта. По версии следствия, приятели увидели в метро нигерийцев. Они решили выгнать африканцев из вагона поезда из-за цвета их кожи, пригрозив обстрелять тех из газового пистолета.

Граждане Нигерии решили избежать конфликта и покинули вагон, однако злоумышленники все-таки выстрелили в них перцовой смесью, сопровождая свои действия оскорблениями и бранью.

На этом расисты не успокоились и настигли изгнанных нигерийцев в следующем поезде. Они принялись бить потерпевших, стрелять перцовой смесью, оскорблять жертв из-за цвета кожи. Оба мужчины получили по 2,5 года условно с испытательным сроком на три года.