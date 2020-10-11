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Новости мираПроисшествия

Петербургский школьник зарезал мать и напал на врачей скорой

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней жительницы Петербурга. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 октября в Невском районе. По предварительной версии, ученик девятого класса на почве неприязненных отношений нанес своей матери ранения в область головы. Потерпевшая попала в больницу в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями и позже скончалась.

Кроме того, злоумышленник напал и на врачей скорой помощи, которые прибыли на место происшествия. Подростка задержали и доставили в отдел полиции. На месте происшествия обнаружили нож.

Отметим, что 15-летнего парня поместили в изолятор. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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